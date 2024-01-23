Как оформить единую выплату на детей в 2024 году?

Воронежцы, у которых есть дети, в этом году могут оформить единую выплату. Главный критерий — среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, в Воронежской области это 13 271 рубль.
Подробности о том, как оформить выплату и какие условия есть для ее получения, рассказали в Госдуме.
Какие условия для получения выплаты?
— У ребенка и родителей есть российское гражданство.
— Возраст ребенка — до 17 лет.
— На выплату могут рассчитывать беременные, вставшие на учет.
— Доход на члена семьи не больше прожиточного минимума.
— При расчете учитывается имущество семьи.
Какой размер пособия?
— Базовый размер пособия: 50% от прожиточного минимума.
— Если с учетом базового пособия среднедушевой доход семьи все равно не превышает прожиточного минимума, то он будет увеличен до 75%
— В некоторых случаях размер пособия может быть увеличен до 100% от прожиточного минимума.
Если пособие платят на ребенка, то берется прожиточный минимум на детей, в Воронежской области это 11 745 рублей. Если пособие выплачивается беременной, то расчет будет осуществляться на трудоспособное население.
При каком имуществе можно получить выплату?
— Квартиры (не более 24 кв. метров на каждого члена семьи).
— Частные дома (не более 40 кв. метров на каждого).
— Одна дача.
— Земельный участок (не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности).
— Одно нежилое помещение.
— Один предмет сельхозтехники и один катер младше пяти лет.
— Одно транспортное средство и машино-место или гараж. Исключения составляют многодетные семьи или семьи с инвалидами, в этом случае возможно наличие двух автомобилей.
— Сбережения, годовой процент от которых не превышает прожиточный минимум.
Какое имущество не учитывается?
— Под арестом или в розыске.
— В собственности у детей под опекой.
— С запретом на регистрационные действия.
— Доли в домах не более 13 в совокупности на всех членов семьи.
— Участки и дома по программам соцподдерки или полностью оплаченные целевыми субсидиями.
— Дальневосточный гектар и земли сельхозназначения.
Как работает правило нулевого дохода?
Для расчета нуждаемости берут сведения о доходах за год, предшествующий месяцу обращения. Если доход был хотя бы в одном месяце или или отсутствовал по объективным причинам в течение 10 месяцев, то в пособии не откажут.
Основания для отсутствия дохода:
— Беременность.
— Многодетность.
— Статус единственного родителя.
— Уход за ребенком до 3-х лет.
— Уход за ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.
— Очное обучение без стипендии.
— Непрерывное лечение от трех месяцев или лечение ребенка.
— Статус безработного (не более полугода).
— Военная служба и трехмесячный период после.
— Отбывание наказания и трехмесячный период после.
Если вы самозанятый
Пособие выплачивают при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Если в расчетном периоде самозанятость была оформлена не все 12 месяцев, то минимальная планка такого заработка будет пропорционально уменьшена. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия доходов.