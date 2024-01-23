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Как оформить единую выплату на детей в 2024 году?

Госдума опубликовала список требований для получения пособия.

Воронежцы, у которых есть дети, в этом году могут оформить единую выплату. Главный критерий — среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, в Воронежской области это 13 271 рубль.

Подробности о том, как оформить выплату и какие условия есть для ее получения, рассказали в Госдуме.

Какие условия для получения выплаты?

— У ребенка и родителей есть российское гражданство.

— Возраст ребенка — до 17 лет.

— На выплату могут рассчитывать беременные, вставшие на учет.

— Доход на члена семьи не больше прожиточного минимума.

— При расчете учитывается имущество семьи.

Какой размер пособия?

— Базовый размер пособия: 50% от прожиточного минимума.

— Если с учетом базового пособия среднедушевой доход семьи все равно не превышает прожиточного минимума, то он будет увеличен до 75%

— В некоторых случаях размер пособия может быть увеличен до 100% от прожиточного минимума.

Если пособие платят на ребенка, то берется прожиточный минимум на детей, в Воронежской области это 11 745 рублей. Если пособие выплачивается беременной, то расчет будет осуществляться на трудоспособное население.

При каком имуществе можно получить выплату?

— Квартиры (не более 24 кв. метров на каждого члена семьи).

— Частные дома (не более 40 кв. метров на каждого).

— Одна дача.

— Земельный участок (не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности).

— Одно нежилое помещение.

— Один предмет сельхозтехники и один катер младше пяти лет.

— Одно транспортное средство и машино-место или гараж. Исключения составляют многодетные семьи или семьи с инвалидами, в этом случае возможно наличие двух автомобилей.

— Сбережения, годовой процент от которых не превышает прожиточный минимум.

Какое имущество не учитывается?

— Под арестом или в розыске.

— В собственности у детей под опекой.

— С запретом на регистрационные действия.

— Доли в домах не более 13 в совокупности на всех членов семьи.

— Участки и дома по программам соцподдерки или полностью оплаченные целевыми субсидиями.

— Дальневосточный гектар и земли сельхозназначения.

Как работает правило нулевого дохода?

Для расчета нуждаемости берут сведения о доходах за год, предшествующий месяцу обращения. Если доход был хотя бы в одном месяце или или отсутствовал по объективным причинам в течение 10 месяцев, то в пособии не откажут.

Основания для отсутствия дохода:

— Беременность.

— Многодетность.

— Статус единственного родителя.

— Уход за ребенком до 3-х лет.

— Уход за ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

— Очное обучение без стипендии.

— Непрерывное лечение от трех месяцев или лечение ребенка.

— Статус безработного (не более полугода).

— Военная служба и трехмесячный период после.

— Отбывание наказания и трехмесячный период после.

Если вы самозанятый

Пособие выплачивают при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Если в расчетном периоде самозанятость была оформлена не все 12 месяцев, то минимальная планка такого заработка будет пропорционально уменьшена. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия доходов.