Больше ста новеньких автобусов закупят для Челябинской области

«Парк общественного транспорта в Челябинский области в 2024 году пополнится 140 новыми машинами», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Пополнение парка запланировано по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В столице Донатов с коллегами обсудили инновации в общественном транспорте, в особенности — в грузовом. В рамках отраслевого дня «Пассажирская логистика» одной из ключевых тем стало импортозамещение.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске с 19 января появился новый маршрут № 10к. Автобус будет курсировать от торгового комплекса «Родник» до Металлургического района.