В стране не все приходит в упадок: Прибыль молдавских банков только продолжает расти

За 2023 год молдавские банки получили 11,46 млрд леев в виде доходов от процентов. Это почти на 19% больше, чем в 2022 году, когда их выручка составила 9,63 млрд леев, пишет Business Pages со ссылкой на Нацбанк Молдовы.
При этом за 12 месяцев банки получили 4,12 млрд леев чистой прибыли, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Тогда их прибыль была 3,66 млрд леев.
Самыми прибыльными банками стали:
- maib — 1,25 млрд леев.
- Moldindconbank — 943,8 млн леев.
- OTP Bank — 763,1 млн леев.
- Victoriabank — 672 млн леев.
- FinComBank — 137 млн леев.
- ProCredit Bank — 135,4 млн леев.
- Energbank — 72,2 млн леев.
- BCR Chisinau — 69,4 млн леев.
- Eximbank — 49,1 млн леев.
- EuroCreditBank — 22,5 млн леев.
- Comerțbank — 8,7 млн леев.