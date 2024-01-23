В Волгограде собираются продать головной офис Сбера

После продажи здания 1996 года постройки банк собирается остаться на правах аренды части первого и цокольного этажей. Суммарно это территория площадью около 2,3 тыс. кв. м. Сейчас в здании есть арендаторы, среди которых риелторское агентство, точки питания, девелоперские компании.