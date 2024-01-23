В Волгограде собираются продать головной офис Сбера

Российский аукционный дом объявил о сборе оферт с целью изучения спроса и определения цены здания по ул. Коммунистической, 40, в котором сейчас расположен головной офис Сбера в Волгограде.
После продажи здания 1996 года постройки банк собирается остаться на правах аренды части первого и цокольного этажей. Суммарно это территория площадью около 2,3 тыс. кв. м. Сейчас в здании есть арендаторы, среди которых риелторское агентство, точки питания, девелоперские компании.
Здание, в котором выполнен качественный ремонт, можно использовать под многофункциональный центр с гостиничной, офисной и ресторанной функциями, возможно открыть здесь магазины или выставочное пространство, предлагает Наталья Харланова, директор Поволжского филиала РАД.
Объект расположен в центре, вблизи от остановок общественного транспорта, набережной Волги, недалеко от речного, авто- и ж/д вокзалов. Также рядом есть жилая застройка, магазины, рестораны, медучреждения и многие достопримечательности города — музей-панорама «Сталинградская битва», Дом Павлова
Предложения по начальной цене принимаются до 1 апреля 2024 года.