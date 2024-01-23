Фото: в Ростовской области начала снижаться цена на яйца

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За неделю стоимость яиц категории С0 снизилась на 10 рублей. Фото сделаны в магазинах трех крупных торговых сетей. Даже в них яйца, ставшие дефицитным и дорогим товаром, часто отсутствуют.
Яйца категории С1 стали дешевле почти на 12 рублей.
Ранее глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца в 110−125 рублей за десяток обоснованны. Она также считает, что цены на товар снижаться не будут.
А ростовчане обнаружили товар из будущего.
Стоимость яиц категории С2 не изменилась, но она существенно отличается в магазинах разных торговых сетей.