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Фото: в Ростовской области начала снижаться цена на яйца

Ростовская область, 23 января 2024. DON24.RU. В Ростовской области начала снижаться цена на куриные яйца. Но застать товар по цене около 120 рублей за десяток сложно. Как меняется стоимость яиц, наблюдал фотокорреспондент ИА «ДОН 24».
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За неделю стоимость яиц категории С0 снизилась на 10 рублей. Фото сделаны в магазинах трех крупных торговых сетей. Даже в них яйца, ставшие дефицитным и дорогим товаром, часто отсутствуют.

Яйца категории С1 стали дешевле почти на 12 рублей.

Ранее глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца в 110−125 рублей за десяток обоснованны. Она также считает, что цены на товар снижаться не будут.

А ростовчане обнаружили товар из будущего.

Стоимость яиц категории С2 не изменилась, но она существенно отличается в магазинах разных торговых сетей.

экономика