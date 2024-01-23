Зарплата в Башкирии увеличилась на 15,4%

В номинальном выражении заработная плата в Башкирии выросла на 15,4% — до 54 943 рублей за январь-октябрь 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, отметив, что «это выше, чем в среднем по России».