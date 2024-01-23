Зарплата в Башкирии увеличилась на 15,4%

Исторический минимум безработицы обновился и составил за сентябрь-ноябрь прошлого года 2,2%, что также ниже, чем в среднем по России (в РФ — 3%).
«По оперативным данным, уровень регистрируемой безработицы в январе текущего года составляет 0,6%», — констатировал глава кабмина.
Между тем, при росте розничного товарооборота на 10,7% темпы инфляции в республике более сдержанные, чем в целом по стране — 106,9%. В России — 107,4%, ПФО — 107,2%, отметил Назаров.
Заморозки весной и засуха летом пусть и спровоцировали снижение темпов сельхозпроизводства, однако не помешали Башкирии стабильно выйти на более чем 100-процентную самообеспеченность по основным видам аграрной продукции.
«Мы сегодня полностью закрываем наши потребности по молочной продукции (самообеспеченность — 120,9%), говядине (110,1%), свинине (129,7%), яйцам (106,7%), сахару (в 6,7 раза), растительному маслу (в 6 раз), картофелю (155,1%), свежим огурцам (121,3%) и томатам (162,2%)», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии.
Ранее Башинформ сообщал о том, что товарооборот между Башкирией и Узбекистаном вырос на 11,5% по итогам 11 месяцев 2023 года.