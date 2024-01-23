В Молдове уходит в историю промышленное производство: Зато много зарабатывают на продаже электроэнергии, тепла, газа и горячей воды

В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года промышленное производство (валовой ряд) снизилось на 6,1%, а в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промышленное производство (валовой ряд) снизилось на 4,1%. Об этом сообщает Нацбюро статистики.
Снижение производства (валового ряда) в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года (на 6,1%) было обусловлено уменьшением объёма продукции в обрабатывающей промышленности (-8,1%) что привело к снижению производства в целом промышленности на 6,5%.
В то же время было отмечено увеличение в добывающей промышленности (+13,8%) и производства электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+1,1%), что смягчило снижение общего объёма промышленного производства на 0,3% и 0,2% соответственно.