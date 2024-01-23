В Омске акционируют четыре городских рынка

Что касается рынков, то вопрос их коммерческой целесообьразности давно вынесен в публичное пространство — рынки убыточны, но чтобы привести их в надлежащий вид, необходимо больше 50 млн рублей. Таких средств у города нет — отсюда варианты работы с предприятиями, которые все же должны оставаться на плаву и помогать в решении важных социальных вопросов.