В Омске акционируют четыре городских рынка

Омские депутаты 23 декабря одобрили предстоящее акционирование муниципального предприятия «Муниципальные рынки». В итоге четыре городских рынка — Левобережный, Советский, Центральный и Ленинский — станут активами акционерного общества, где 100% акций будут принадлежать городу.
— В ноябре 2023 года мы создали рабочую группу, которая подробно рассмотрела этот вопрос. Были разные предложения, вплоть до того, чтобы предприятие разделить и продать частями. Совместно с администрацией мы пришли к выводу, что самым эффективным будет акционировать предприятие, — сообщил председатель комитета по муниципальной собственности Максим Астафьев.
В соответствии с закондательством, к 2025 году город должен провести через процедуру преобразования все неконкурентосопобные на рынке МУПы. В прешлом году такую процедуру прошла гостиница «Иртыш».
Что касается рынков, то вопрос их коммерческой целесообьразности давно вынесен в публичное пространство — рынки убыточны, но чтобы привести их в надлежащий вид, необходимо больше 50 млн рублей. Таких средств у города нет — отсюда варианты работы с предприятиями, которые все же должны оставаться на плаву и помогать в решении важных социальных вопросов.