Глобальные планы. На Урале по нацпроекту отремонтируют более 80 км дорог

«В 2024 году работы по нацпроекту будут вестись на 35 дорожных объектах, — рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. — Это строительство, реконструкция, капремонт и ремонт трасс, входящих в опорную сеть Свердловской области. Также в планы вошли участки, по которым поступило много обращений от населения. На эти цели из бюджета выделено почти 2 млрд рублей. Ремонты начнутся сразу, как только позволит погода. Ожидаем, что в течение года перечень объектов БКД традиционно увеличится и мы с запасом перекроем цифру в 80 км».