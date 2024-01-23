Глобальные планы. На Урале по нацпроекту отремонтируют более 80 км дорог

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчёркивал, что от транспортной доступности территорий и состояния дорог напрямую зависит качество жизни людей и экономика всего региона. В 2024 году благодаря нацпроекту свердловские власти планируют привести в порядок свыше 80 км областных путепроводов. Ремонты пройдут в том числе на территориях Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций. В приоритете — трассы, задействованные в маятниковой миграции, связывающие промышленные центры и Средний Урал с соседними регионами.
«В 2024 году работы по нацпроекту будут вестись на 35 дорожных объектах, — рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. — Это строительство, реконструкция, капремонт и ремонт трасс, входящих в опорную сеть Свердловской области. Также в планы вошли участки, по которым поступило много обращений от населения. На эти цели из бюджета выделено почти 2 млрд рублей. Ремонты начнутся сразу, как только позволит погода. Ожидаем, что в течение года перечень объектов БКД традиционно увеличится и мы с запасом перекроем цифру в 80 км».
Ключевым объектом Екатеринбургской агломерации в новом сезоне станет строительство II очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к посёлку Медный. (Планируется, что там появятся дополнительные полосы.) На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 33 по 37 км специалисты завершат устройство обгонных участков. Они существенно повышают пропускную способность дороги и безопасность движения, интенсивность которого достигает там 26 тысяч автомобилей в сутки.
Также предстоит отремонтировать отрезок дороги Верхняя Синячиха — Махнёво — Болотовское (с 48 по 72 км), продолжится масштабное обновление трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Кроме того, дорожники продолжат ремонт подъездов к городам в Горнозаводском и Северном управленческих округах. На востоке области значимым объектом станет ремонт автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на развитие дорожной сети муниципалитетов дополнительно почти 800 млн рублей. Они будут потрачены на продолжение или завершение ранее начатых проектов. По словам Дениса Чегаева, речь идёт не только о дорогах, но и о мостах — в сельской местности и малых городах региона.
Напомним также, что на ремонты муниципальных и сельских дорог в бюджете Свердловской области на 2024 год предусмотрено почти 10 млрд рублей.