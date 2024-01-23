Недостроенный «Хилтон» у Телецентра в Омске хотят изъять у собственника и продать

Разрешение на достройку было выдано в 2014 году, отель ожидали уже к 2016 году, чтобы принимать гостей на 300-летие Омска. Но работы так и не продвинулись. Сейчас «Л-Финанс» тоже в стадии банкротства. Компания на 50% принадлежала московскому ООО «Эс-си-эр групп», по 25% — Евгению Рапопорту и Олегу Бакуну.