Недостроенный «Хилтон» у Телецентра в Омске хотят изъять у собственника и продать

Мэрия намерена через суд забрать у компании «Л-Финанс» недостроенную гостиницу на проспекте Мира, которую обещали открыть ещё к 300-летию Омска. Её продадут на торгах. В депимущества заявили, что срок действия аренды участка истёк в октябре 2023 года. Степень готовности здания сейчас — 73%.
— Объект подлежит изъятию у собственника и последующей продаже с публичных торгов. В целях исполнения действующего законодательства департамент обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ООО «Л-Финанс», — заявили в мэрии.
Напомним, 10-этажную гостиницу у Телецентра начал строить ещё в 2007 году «Трест № 5», но грянул кризис, и застройщик обанкротился. Затем за достройку взялся «Л-Финанс», который намеревался открыть четырёзвёздочный отель под брендом «Хилтон». Вложить туда компания собиралась 2 млрд рублей.
Разрешение на достройку было выдано в 2014 году, отель ожидали уже к 2016 году, чтобы принимать гостей на 300-летие Омска. Но работы так и не продвинулись. Сейчас «Л-Финанс» тоже в стадии банкротства. Компания на 50% принадлежала московскому ООО «Эс-си-эр групп», по 25% — Евгению Рапопорту и Олегу Бакуну.
Отметим, ещё один отель под брендом «Хилтон» должен был появиться на территории бывшей обувной фабрики «Луч» на улице Интернациональной. В этой истории недавно наметился прогресс. Там обещают построить уже пятизвёздочную гостиницу. Проектом будет заниматься семья Антропенко.