Голубев анонсировал появление четырёх микрорайонов на левом берегу Дона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал появление четырёх новых микрорайонов на левом берегу Дона.
Развитие левого берега уже началось. Я вижу там примерно четыре новых микрорайона. Но мне нужно, чтобы Ростов активнейшим образом позанимался темой гидрологии. Когда строили стадион, то исследования не проводили. Теперь же нужно смотреть, просчитывать, как при самых высоких опасных ситуациях поведёт себя вода.
Первый из означенных микрорайонов — «Левобережье» — уже начал возводиться. Ещё два планируется построить с востока и с запада от Южного подъезда к Ростову.
В середине февраля будет представлено несколько вариантов организации дублёра улицы Левобережной. По словам заместителя губернатора — министра транспорта Владимира Окунева, сначала предполагалось, что дорога пройдёт на эстакаде, чтобы не выкупать землю и не переносить коммуникации. Однако он намекнул, что эстакады тоже несут «много проблем». По словам Владимира Окунева, для строительства могут попросить федеральное финансирование.