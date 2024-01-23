Голубев анонсировал появление четырёх микрорайонов на левом берегу Дона

В середине февраля будет представлено несколько вариантов организации дублёра улицы Левобережной. По словам заместителя губернатора — министра транспорта Владимира Окунева, сначала предполагалось, что дорога пройдёт на эстакаде, чтобы не выкупать землю и не переносить коммуникации. Однако он намекнул, что эстакады тоже несут «много проблем». По словам Владимира Окунева, для строительства могут попросить федеральное финансирование.