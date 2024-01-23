В Дзержинском районе Перми начался снос шести аварийных домов

В Дзержинском районе Перми начался снос шести аварийных многоквартирных домов. Это дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13 по улице Маяковского. Все они были построены в период с 1921 по 1980 год, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее в этих двухэтажных домах проживали 127 человек. На сегодняшний день все они уже расселены. Все они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жилье.
Напомним, всего с начала года в краевой столице уже снесли шесть расселенных аварийных домов на улицах Левшинская, 34, 35, 41, 43 и Байкальская, 28, 30. В прошлом году количество снесенных аварийных домов составило более 80. Освободившиеся земельные участки планируют использовать для строительства нового жилья, соцобъектов и обустройства мест культуры и отдыха.