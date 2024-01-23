В Дзержинском районе Перми начался снос шести аварийных домов

Напомним, всего с начала года в краевой столице уже снесли шесть расселенных аварийных домов на улицах Левшинская, 34, 35, 41, 43 и Байкальская, 28, 30. В прошлом году количество снесенных аварийных домов составило более 80. Освободившиеся земельные участки планируют использовать для строительства нового жилья, соцобъектов и обустройства мест культуры и отдыха.