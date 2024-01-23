С 1 февраля банки будут принимать частично поврежденные иностранные купюры

Как ранее сообщалось, теперь в обменниках можно будет сдать грязные и изношенные купюры с естественными признаками использования. Также гражданам не смогут отказать в приеме иностранных банкнот с пятью надрывами или надрезами до 3 мм или одним — до 5 мм и даже если разрывы и порезы на них заклеены.