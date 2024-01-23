Минфин Беларуси рассказал, как обстоят дела с выплатами по евробондам

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси заявило о продолжении в январе работы по доведению выплат держателям еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе, сообщает БЕЛТА.



Расчеты осуществляются по договору, заключенному с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (РФ), в пользу держателей, прошедших необходимые процедуры верификации и указанных в представленных реестрах. Выплаты производятся согласно постановлению Совета Министров и Национального банка Беларуси от 26 сентября 2022 года № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» в соответствии с выработанными с российской стороной подходами по задействованию локальной депозитарной инфраструктуры.



Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через депозитарий, анализа возникающих вопросов, в том числе технического характера.



«Необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций. Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Беларуси осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы», — пояснили в Минфине.