С 1 февраля вырастет налог на сдачу квартир

Так, согласно информации МНС, налог за сдачу в аренду квартиры в Минске составит 47 рублей за каждую жилую комнату (ранее был 43,9 рубля). В областных центрах она будет ниже — 44 рубля (ранее 41,2 рубля).
За сдачу жилья в крупных районных центрах (например, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Лиде) ставка вырастет до 29 рублей (была 27 рублей).
В других городах, а также в поселках городского типа, налог на сдачу жилья составит 21 рубль (было 19,8 рублей), во всех остальных населенных пунктах — 15 рублей (было 14,2 рубля).
Ставки подоходного налога за сдачу гаражей, как и ранее зависят от типа гаража и категории населенного пункта, в котором они расположены и варьируются от 5 рублей до 20 рублей в месяц за гараж.
В МНС предупредили, что за февраль 2024 года уплата подоходного налога производится по новым ставкам, срок уплаты налога — не позднее 1 февраля 2024 года.
Если уплата налога за февраль уже произведена по старым ставкам, то не позднее 1 февраля необходимо произвести доплату налога.