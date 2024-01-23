В аптеках Молдовы появятся 10 новых лекарств

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В Молдове появятся в продаже 10 новых медикаментов. Одобрение на их распространение дала комиссия Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AMDM).
Всего комиссия допустила к продаже 24 лекарственных средства, 14 из которых снова появятся в аптеках, 10 — новые для Молдовы препараты.
В частности речь идет о медикаменте, контролирующем артериальное давление и работу сердца. Еще одно лекарственное средство, которое появится в аптеках впервые -неспецифический иммуномодулятор, который может применяться в стандартном противовирусном или хирургическом лечении.
Ознакомиться с полным списком новых и вновь разрешенных препаратов можно на официальном сайте AMDM.