Трикотажная фабрика по производству кашемира открылась в Иркутске

23 января в Иркутске открылась фабрика по переработке шерсти и производству кашемира при совместной работе компаний из Иркутска, Монголии и Белоруссии. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
В октябре 2023 года власти приняли решение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве со странами.
К 2025 году предприятие планирует производить до трех тысяч свитеров и кардиганов, а также более 3,5 тысяч аксессуаров каждый год. К 2028 году планируется выйти на полную мощность.
— На предприятие уже закупили плосковязальное оборудование и кеттельную машину для конечной продукции. Компания планирует приобрести дополнительное оборудование на сумму более 6,5 млн рублей, — говорят в правительстве.
На данный момент в регионе работают 370 предприятий в сфере легкой промышленности, на которых работают 2100 швей.