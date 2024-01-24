Московская компания стала выпускать в два раза больше роботов-бариста

По его словам, промышленники столицы постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, а также реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий.
«Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м», — приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.
Новый робот способен приготовить более 100 чашек кофе за час без участия человека. Весь процесс приготовления напитка полностью автоматизирован, а 62% всех заказов поступает из мобильного приложения компании.
В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Александр Хвастунов рассказал, что за 2023 год роботы приготовили на 34% больше кофе, чем в позапрошлом году. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря поддержке города. По его словам, компания начала поставлять роботов в Объединенные Арабские Эмираты. Это способствовало росту показателей по выпуску устройств.
Ранее стало известно, что столичный разработчик и производитель помог разработать систему управления силовой установкой батареи для электрокара Lada e-Largus. Одной из особенностей аккумулятора является то, что он может располагаться в зоне привычного бензобака либо в моторном отсеке. Энергетическая емкость последнего может достигать 61 киловатта в час.
Ранее сообщалось, что срок от разработки проекта строительства столичного производства до ввода его в эксплуатацию благодаря «зеленому коридору» сократился до 1 года.