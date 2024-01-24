Московская компания стала выпускать в два раза больше роботов-бариста

В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Александр Хвастунов рассказал, что за 2023 год роботы приготовили на 34% больше кофе, чем в позапрошлом году. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря поддержке города. По его словам, компания начала поставлять роботов в Объединенные Арабские Эмираты. Это способствовало росту показателей по выпуску устройств.