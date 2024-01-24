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Омский минтранс заключил часть договоров на ремонт дорог в 2024 году

Ремонтные работы на ряде объектов начнутся уже в апреле.

Минтранс Омской области начал подготовку к предстоящему строительному сезону.

Как сообщили в ведомстве, часть контрактов на ремонт дорог уже заключена с подрядчиками, оставшаяся часть находится на этапе заключения.

В 2024 году планируется продолжить ремонт и реконструкцию ряда значимых дорог:

— дорога «Омск — Одесское — граница Республики Казахстан»;

— дорога «Тобольск — Тара — Томск» (участок Тара — Усть-Ишим);

— дорога по ул. 10 лет Октября — Сыропятский;

— Ленинградский мост.

Дорожники планируют приступить к ремонтным работам уже в апреле, когда в регионе установится благоприятная погода.

Напомним, капитальный ремонт Ленинградского моста планируют завершить до мая 2024 года.