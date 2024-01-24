Омский минтранс заключил часть договоров на ремонт дорог в 2024 году

Минтранс Омской области начал подготовку к предстоящему строительному сезону.
Как сообщили в ведомстве, часть контрактов на ремонт дорог уже заключена с подрядчиками, оставшаяся часть находится на этапе заключения.
В 2024 году планируется продолжить ремонт и реконструкцию ряда значимых дорог:
— дорога «Омск — Одесское — граница Республики Казахстан»;
— дорога «Тобольск — Тара — Томск» (участок Тара — Усть-Ишим);
— дорога по ул. 10 лет Октября — Сыропятский;
— Ленинградский мост.
Дорожники планируют приступить к ремонтным работам уже в апреле, когда в регионе установится благоприятная погода.
Напомним, капитальный ремонт Ленинградского моста планируют завершить до мая 2024 года.