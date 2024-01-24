Мэрия посчитала, сколько снега вывезли омские предприниматели

Мэрия Омска посчитала, сколько снега вывезли на полигоны коммерческие организации.
По данным «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», юрлица с начала зимы привезли 8,7 тыс. кубометров снега на снежные полигоны. Всего с начала зимы туда поступило 435 тыс. кубометров снега.
Плата для коммерческих организаций на сегодня составляет 90 рублей за кубометр.
Однако не все предприниматели готовы платить за вывоз снега. Мэрия постоянно ловит нарушителей, которые вывозят убранный снег на окраины города, в лесополосу, либо же сбрасывают его на проезжую часть.
Напомним, за сброс снега в неположенных местах юридическим лицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 40 до 200 тыс. рублей.