Авиакомпании Узбекистана и Китая смогут летать в любые города. Они также увеличат количество перелетов

Документ предполагает, что вместо семи определенных ранее городов, в которые выполнялись рейсы, авиакомпании наших стран смогут летать в неограниченное количество городов. Кроме того, обслуживать рейсы между странами смогут неограниченное число авиакомпаний. Ранее было установлено, что перелеты могут выполнять три компании.