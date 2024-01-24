Авиакомпании Узбекистана и Китая смогут летать в любые города. Они также увеличат количество перелетов

Эти договоренности были достигнуты на переговорах между делегацией Министерства транспорта Узбекистана и авиационной администрацией КНР в Пекине. По итогам встречи стороны подписали протокол.
Документ предполагает, что вместо семи определенных ранее городов, в которые выполнялись рейсы, авиакомпании наших стран смогут летать в неограниченное количество городов. Кроме того, обслуживать рейсы между странами смогут неограниченное число авиакомпаний. Ранее было установлено, что перелеты могут выполнять три компании.
Соглашение вступит в силу в апреле этого года после встречи компетентных органов и завершения внутригосударственных процедур КНР.