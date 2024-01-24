Защищать больше некого: проблемные долгострои в Приангарье исчезли

— У нас выплаты производятся довольно-таки быстро, — говорит Роман Лиходиевский. — Однако бывают и заминки. Например, у одного объекта есть дольщик, который был осужден за двойное убийство. Этической стороны дела мы не касаемся, мы сейчас решаем вопрос о том, как произвести ему выплату. Сидеть ему еще лет 10, всеми документальными вопросами в Иркутске будет заниматься его представитель. Еще в нескольких случаях дольщики уже умерли, у них было несколько наследников, и теперь определяется, как именно эти наследники будут получать компенсацию за непостроенную квартиру родственника.