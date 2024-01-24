Защищать больше некого: проблемные долгострои в Приангарье исчезли

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Приангарье в ближайшее время прекратит свою деятельность. И не по причине реорганизации, слияния, поглощения или смены руководства. Все просто: в Иркутской области больше нет проблемных долгостроев, в которые вложились граждане и в которых когда-то не смогли получить квартиры.
По всем объектам приняты решения о выплате компенсаций и начат сбор документов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» 18 января рассказал директор фонда Роман Лиходиевский.
— При этом рыночная цена зависела от места расположения объекта: в Свердловском округе, к примеру, цена была ниже, чем в Октябрьском, — говорит Роман Лиходиевский. — Также она зависела от этажа, на котором брал квартиру дольщик у застройщика. В целом граждане, получавшие компенсации, могли спокойно приобрести квартиры в других домах и въехать в них.
Последние восемь объектов были исключены из реестра в декабре 2023 года. Это были в том числе дома застройщика «Домострой Профи» — тот самый комплекс «Огни города» на объездной Ново-Ленино у кирпичного завода, где предлагали квартиры жителям дома № 40 на улице Пискунова.
Получение компенсации за недостроенную по вине застройщика квартиру носит заявительный характер. Это значит, что гражданин должен обратиться в фонд, подать заявление, собрать пакет документов — и после этого он получит деньги. Получить деньги можно в течение трех лет с момента принятия решения о выплате компенсации дольщикам.
— У нас выплаты производятся довольно-таки быстро, — говорит Роман Лиходиевский. — Однако бывают и заминки. Например, у одного объекта есть дольщик, который был осужден за двойное убийство. Этической стороны дела мы не касаемся, мы сейчас решаем вопрос о том, как произвести ему выплату. Сидеть ему еще лет 10, всеми документальными вопросами в Иркутске будет заниматься его представитель. Еще в нескольких случаях дольщики уже умерли, у них было несколько наследников, и теперь определяется, как именно эти наследники будут получать компенсацию за непостроенную квартиру родственника.
Кстати, бывшие дольщики не смогут тут ни на что рассчитывать: они уже получили, получают или получат деньги. Грубо говоря, они продают свои квартиры в таких домах, и дальнейшая судьба жилья их интересовать не должна. А вот большинство объектов все же придется сносить. К примеру, дома на Сибирской, которые располагаются на участке, рядом с которым расположен памятник, а сами здания располагаются на склоне. Их точно будут сносить, а на этом месте депутаты думы Иркутска уже предлагают возвести социальные объекты. В любом случае решение по каждому недострою будет принимать федеральный Фонд развития территорий.
Конечно, не избежали и вопросов о доме № 40 на улице Пискунова. Мнение главы Фонда защиты прав дольщиков не изменилось: Пискунова, 40 — это самострой, он опасен для жителей и окружающих, он должен быть освобожден и снесен.
— Я не понимаю, почему жители этого дома не вышли раньше с исками к бывшему чиновнику мэрии Иркутска Галашину, дело в отношении которого рассматривается в суде, а также к мэрии Иркутска, — говорит Роман Лиходиевский. — И только сейчас часть жильцов дома стали требовать возмещения с тех, кто реально виноват в сложившейся ситуации. Конечно, это наши люди, и мы их не бросим. Будем придумывать, что сделать, чтобы они получили возмещение.
Вот только заниматься этими вопросами будут, скорее всего, уже мэрия Иркутска и правительство Иркутской области. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в ближайшее время будет закрыт. Как сказал Роман Лиходиевский, проблемных объектов долевого строительства больше нет и нет смысла содержать работников фонда, платить им зарплаты, закупать оборудование и арендовать офисы. Теперь все дома строятся с использованием эскроу-счетов — а это уже совсем другая история.