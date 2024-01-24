В центре Челябинска откроются платные парковки на 1600 мест

Напомним, об открытии платной парковки в центре города начали говорить в 2021 году. За стоянку тогда собирались брать по 30 рублей в час. При этом в ночное время, по выходным и в праздники плату намеревались отменять. Воплощение плана в жизнь несколько раз откладывали. Осенью минувшего года стало известно, что необходимые для открытия платных парковок документы отправили на доработку.