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В Новосибирске энергетики восстановят дороги после коммунальных аварий

После коммунальных аварий в Новосибирске энергетики восстановят дороги. Городские службы проконтролируют восстановление дорог.
Источник: Прецедент

В Новосибирске энергетики восстановят дороги после коммунальных аварий. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской мэрии.

И.о. начальника городского департамента транспорта Олеся Богомазова в ходе заседания комитета заксобрания по транспорту сообщила, что в городском бюджете на эти цели средства не предусмотрены.

— Вся ответственность ляжет на СГК. Вопрос на контроле, — отметила глава ведомства.

В СГК также прокомментировали информацию о восстановлении дорожного полотна.

— В холодное время года благоустраиваем во временном зимнем варианте, как правило, в течение нескольких дней. Финальные работы проводим в теплое время года: в мае-июне. Это стандартный график, — рассказала пресс-секретарь компании Наталья Барсукова.

Напомним, в январе на теплосетях Новосибирска произошло несколько крупных аварий. Так, 17 января произошла авария на улице Петропавловской в Ленинском районе. В результате без отопления остались десятки домов и учреждений.

В ночь на 11 января произошла крупная авария на улице Пархоменко. На устранение аварии ушло несколько дней, в течение которых сотни новосибирцев сидели без тепла. На некоторых адресах проблемы есть до сих пор.

ЖКХ