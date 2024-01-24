В Новосибирске энергетики восстановят дороги после коммунальных аварий. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской мэрии.
И.о. начальника городского департамента транспорта Олеся Богомазова в ходе заседания комитета заксобрания по транспорту сообщила, что в городском бюджете на эти цели средства не предусмотрены.
— Вся ответственность ляжет на СГК. Вопрос на контроле, — отметила глава ведомства.
В СГК также прокомментировали информацию о восстановлении дорожного полотна.
— В холодное время года благоустраиваем во временном зимнем варианте, как правило, в течение нескольких дней. Финальные работы проводим в теплое время года: в мае-июне. Это стандартный график, — рассказала пресс-секретарь компании Наталья Барсукова.
Напомним, в январе на теплосетях Новосибирска произошло несколько крупных аварий. Так, 17 января произошла авария на улице Петропавловской в Ленинском районе. В результате без отопления остались десятки домов и учреждений.
В ночь на 11 января произошла крупная авария на улице Пархоменко. На устранение аварии ушло несколько дней, в течение которых сотни новосибирцев сидели без тепла. На некоторых адресах проблемы есть до сих пор.