Прокуратура Уфы признала опасным для жизни 121-летнее здание

Прокуратура Ленинского района Уфы выявила нарушения при содержании двухэтажного здания по улице Зенцова, построенного в 1903 году. Это строение является объектом культурного наследия и включен в соответствующий реестр.
По данным надзорного ведомства, о разрушающемся фасаде сообщил местный житель. С 2011 года здание арендует АНО «Центр образования “Солнечный круг”. Однако находиться детям здесь стало опасно.
«Во время проверки специалисты обнаружили частичное разрушение кирпичной кладки и ее осыпание, в том числе обрушение карниз над главным входом, архитектурно-декоративного убранства фасадов, выветривание кладочного раствора из швов, вертикальные трещины различных размеров. Указанное стало возможным в связи с бездействием со стороны арендатора. Осыпание конструкции может привести к травмированию учащихся и случайных прохожих», — заключили в ведомстве.
При этом, согласно договору аренды, арендатор был обязан проводить капитальный ремонт за свой счет. Также он должен был содержать объект и прилегающую территорию, а также поддерживать здание и фасад в надлежащем состоянии.
«Проверка в отношении общеобразовательной организации не проводилась, оценка дана лишь по доводам обращения в части разрушения фасада здания. По результатам прокуратура района внесла в адрес главы администрации Уфы представление об устранении нарушений законодательства», — заключили в ведомстве.
По итогам совещания арендатору поручили незамедлительно установить защитную конструкцию, чтобы не допустить выпадение кирпичей.