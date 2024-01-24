Прокуратура Уфы признала опасным для жизни 121-летнее здание

«Во время проверки специалисты обнаружили частичное разрушение кирпичной кладки и ее осыпание, в том числе обрушение карниз над главным входом, архитектурно-декоративного убранства фасадов, выветривание кладочного раствора из швов, вертикальные трещины различных размеров. Указанное стало возможным в связи с бездействием со стороны арендатора. Осыпание конструкции может привести к травмированию учащихся и случайных прохожих», — заключили в ведомстве.