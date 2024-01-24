В Башкирии 780 семей получили единовременную выплату на 195 млн рублей

В 2021 году выплату получили 286 семей, а в 2022 году — 311 семей, общая сумма за два года составила 149,25 млн руб.



Единовременную выплату можно применить на оплату приобретаемого, в том числе строящегося жилья, строительство индивидуального жилого дома, погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному договору на покупку жилья, приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на покупку или строительство жилья.



Ранее срок действия свидетельства о получении ЕДВ составлял 1,5 года, сейчас оно выдается без ограничения по времени. Выданные ранее свидетельства также имеют бессрочный характер.



В 2024 году единовременную денежную выплату смогут получить семьи, поставленные на учет до конца 2021 года.