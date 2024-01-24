Предпринимателей Узбекистана с высоким рейтингом устойчивости освободят от налоговых проверок

Напомним, что рейтинг будет формироваться автоматически в онлайн-режиме на электронной платформе «Рейтинг устойчивости предпринимателей» Налогового комитета посредством межведомственного обмена данными. Оценка каждого предпринимателя будет публиковаться на официальном веб-сайте Торгово-промышленной палаты в режиме реального времени.
Согласно постановлению президента, рейтинг устойчивости запустят на месяц раньше, 1 февраля 2024 года, хотя ранее президент обозначил датой запуска 1 марта.
Отметим, что с 1 апреля 2024 года субсидии, льготы и преференции будут применяться к субъектам предпринимательства в зависимости от уровня их рейтинга.
Для выявления предпринимателей, действующих с соблюдением требований законодательства и добившихся высоких показателей, разработаны четыре категории:
- категории «ААА», «АА» и «А» — высокий рейтинг устойчивости.
- категории «ВВВ», «ВВ» и «В» — средний рейтинг устойчивости.
- категории «ССС», «СС» и «С» — удовлетворительный рейтинг устойчивости.
- категория «D» — низкий рейтинг устойчивости.
Для предпринимателей категории «ААА» не будут проводится налоговые проверки (за исключением проверок в рамках уголовных дел), а возмещение (возврат) сумм НДС данной категории субъектов предпринимательства будет проводиться в однодневный срок без проведения проверок..
Для субъектов предпринимательства категории «А» и выше будут действовать следующие преференции:
- возврат излишне уплаченных сумм по налогам (за исключением НДС) осуществляется в трехдневный срок.
- применяется порядок взаимного учета сумм НДС, уплачиваемых при импорте товаров и реализации товаров (услуг).
В числе общих критериев, которые будут учитываться для расчета баллов — срок работы и кредитная история компании, рентабельность (на основе EBITA), наличие собственной недвижимости, своевременная уплата налогов и оформление электронных счетов-фактур и другие.
Трудоустройство нуждающихся и уязвимых лиц, а также людей с инвалидностью, рост числа работников, получающих зарплату сверх-МРОТ и другие факторы позволят предпринимателям получить дополнительные баллы.
Отметим, что все указанные меры поощрения не распространяются на государственные предприятия и юридические лица, в уставном капитале которых госдоля составляет 50 и более процентов.