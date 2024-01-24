Беларусь нарастила грузоперевозки из Китая, а также в Казахстан и Грузию

В компании отметили, что увеличился как импорт, так и экспорт перевозок. К примеру, количество заявок на транспортировку грузов из России выросло на 48%. Значительно прибавил Казахстан — на данном направлении спрос укрепился на 28%.
Но особенно внушительный рост показал Китай: число заявок на перевозки из Поднебесной выросло практически в два раза — на 96%.
В целом спрос на импортные перевозки в четвертом квартале 2023-го сохранил хороший прогресс и составил +65% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
Что касается экспортных перевозок, то здесь также особо выделяется Россия — в этом направлении спрос вырос на 41% по сравнению с 2022 годом. Однако более внушительные результаты в плане динамики показали Казахстан (+77%) и Грузия (73%).
Спрос на автомобильные перевозки внутри республики по итогам прошлого года увеличился больше всего — на 145% по сравнению с 2022 годом. При этом цены на транспортировку грузов по Беларуси снизились на 8%.
Ранее эксперты отмечали, что в 2024 году работа с Россией в сфере грузоперевозок обещает стать еще более выгодной для Беларуси, поскольку отечественным компаниям разрешат заниматься каботажем.
Кроме того, республика планирует упростить организацию перевозок с некоторыми странами Востока, заключив соглашение о безразрешительной системе, в частности, с Кыргызстаном и Ираном.