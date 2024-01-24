В Новосибирске в 2025 году начнут строить первый небоскреб в 60 этажей

Он будет расположен около метро «Октябрьская». Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.
«Безусловно, возможным прорывом в следующем году может стать [начало] строительства небоскреба», — сказал Колмаков в беседе с ТАСС.
На данный момент готовится проект небоскреба, эту идею подхватили еще несколько крупных застройщиков, они планируют подготовить проекты небоскребов в других районах Новосибирска.
На данный момент в Новосибирске максимальная высота зданий составляет 35−37 этажей. Сейчас идет согласование с Росавиацией приаэродромной зоны аэропорта Толмачево, чтобы приступить к строительству.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске губернатор Травников рассказал о взятой под 18% ипотеке.