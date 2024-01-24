Южноуральцам обещают дополнительную поддержку в Год семьи

В настоящее время семьи с детьми могут рассчитывать на единое пособие и маткапитал. Предусмотрены такие инструменты, как семейная ипотека и социальный контракт. В Челябинской области к федеральным мерам соцподдержки добавляются и региональные. Среди них выплаты при рождении детей, областной материнский капитал. Многодетные семьи также могут получить земельный участок или выплату вместо него, пособие к новому учебному году и многое другое.