Южноуральцам обещают дополнительную поддержку в Год семьи

По указу президента 2024 год стал Годом семьи. Символично, что об его начале Владимир Путин объявил во время семейного форума «Родные — Любимые», который проходит в эти дни в Москве.
В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что семьи, рождая детей, не только продолжают свой род, но и многовековую историю страны. По мнению Владимира Путина, культура, национальный характер и идентичность укоренены именно в семьях.
«Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт», — сказал Владимир Путин.
Проведение Года семьи может стать переломными моментом в отношении общественности к семейным ценностям. Так считает главный врач детской поликлиники No8 Челябинска Антон Рыжий, который, к слову и сам является многодетным отцом. Важным событием, по его мнению, является подписание указа о статусе многодетной семьи.
«Указ, который подписал президент, многое меняет. Сейчас в каждой области отношение к многодетным свое: где-то более внимательное, где-то не очень. То, что президент, уравнял многодетные семьи по всей стране, это очень важно», — рассказал Антон Рыжий.
В настоящее время семьи с детьми могут рассчитывать на единое пособие и маткапитал. Предусмотрены такие инструменты, как семейная ипотека и социальный контракт. В Челябинской области к федеральным мерам соцподдержки добавляются и региональные. Среди них выплаты при рождении детей, областной материнский капитал. Многодетные семьи также могут получить земельный участок или выплату вместо него, пособие к новому учебному году и многое другое.
Внимание к семьям в челябинской области усилится с наступлением Года семьи. По данным Центра управления регионом, для жителей проведут различные мероприятия, в том числе по укреплению традиционных семейных ценностей. В планах есть открытие новых семейных многофункциональных центров, увеличение спектра услуг для семей. Не оставят без внимания тех, кто оказался в непростых жизненных ситуациях.