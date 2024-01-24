Для капремонта «Удельной» выбрали подрядчика. В ближайшие полтора месяца не начнут

Петербургский метрополитен выбрал подрядчика для капитального ремонта «Удельной». Им стала та же компания, которая работала на «Ладожской».



Протокол опубликован накануне. Согласно ему, единственная заявка поступила от компании «Ленспецавтоматика», ей и достанется контракт на 1,9 млрд рублей. Та же компания заканчивает работы на станции «Ладожская», которая откроется 30 января после 11-месячного капремонта.



Аукцион на ремонт «Удельной» объявили в конце года, станцию придется закрывать: работы коснутся не только вестибюля, но и наклонного хода. Закончить собираются не позднее 22 февраля 2025 года. Дата начала работ не определена, но, по данным «Фонтанки», заказчик ориентируется на период не раньше конца марта.