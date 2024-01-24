Банки Беларуси будут снова принимать поврежденные иностранные купюры

В частности, с февраля в стране будет действовать единый перечень признаков платежности банкнот иностранной валюты. Чтобы этот механизм начал работать, 17 банков и три финансовые организации полгода назад подписали соглашение, после чего документ был одобрен Национальным банком Беларуси.
Таким образом, с 1 февраля в обменниках республики будут принимать грязные и изношенные купюры с естественными признаками использования и даже с небольшими повреждениями.
Например, можно будет сдать банкноты с пятью надрывами или надрезами до 3 миллиметров или с одним, но до 5 миллиметров. Такие купюры примут, даже если разрывы или порезы были на них самостоятельно заклеены.
В некоторых случаях даже свечение банкнот в ультрафиолете не станет причиной отказа в ее обмене. Но для этого структура бумаги должна быть не нарушена, а сама купюра — не рассыпаться и крошиться.
Несмотря на эти смягчения в условиях приема купюр для обмена, как и прежде, нельзя будет сдать в обменники разорванные купюры или с оборванными краями.
Запрет также распространяется на валюту, которая использовалась в ходе оперативных мероприятий. Такие банкноты, как правило, окрашены специальной краской.
Также не получится обменять банкноты, которые случайно были постираны вместе с одеждой, если после этого она потеряли первоначальную окраску. Не примут купюры, поврежденные огнем, влажные, липкие, а также склеенные с другими банкнотами.
Напомним, ранее в банки не принимали у клиентов иностранные банкноты с повреждениями. По этим причинам некоторые финучреждения даже приостановили выполнение обменных валютных операций через банкоматы.