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Продажи новостроек в Москве в 2023 году установили рекорд

В 2023 году в столице было зарегистрировано 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что является абсолютным рекордом за последние 15 лет. Об этом рассказала заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова на конференции «Девелопмент новой волны», организованной ИД «Коммерсантъ». По ее данным, этот показатель на 36% больше, чем в 2022 году, когда было заключено 85 тыс. ДДУ.
Недвижимость
Источник: РИА "Новости"

С учетом нежилой недвижимости было зарегистрировано около 166 тыс. сделок — на 36% больше результата 2022 года. При этом 59% от общего числа ДДУ было зарегистрировано с привлечением кредитных средств.

Больше всего продажи за год выросли в Новой Москве. Также в тройку лидеров вошли Северный административный и Западный административный округа.

Напомним, в начале января компания «Бест-новострой» сообщала, что средняя стоимость квартиры в новостройке Москвы впервые превысила 30 млн руб. Рост средней цены 1 кв. м строящегося жилья в столице за год составил 22%, в денежном выражении этот показатель достиг 513,3 тыс. руб. При этом средневзвешенная цена 1 кв. м в новостройках комфорт-класса Москвы в декабре составила 335,8 тыс. руб., в бизнес-классе — 477 тыс. руб., в новостройках премиум-класса — 914,9 тыс. руб., в элитных — 2,341 млн руб.

недвижимость