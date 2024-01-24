Продажи новостроек в Москве в 2023 году установили рекорд

С учетом нежилой недвижимости было зарегистрировано около 166 тыс. сделок — на 36% больше результата 2022 года. При этом 59% от общего числа ДДУ было зарегистрировано с привлечением кредитных средств.
Больше всего продажи за год выросли в Новой Москве. Также в тройку лидеров вошли Северный административный и Западный административный округа.
Напомним, в начале января компания «Бест-новострой» сообщала, что средняя стоимость квартиры в новостройке Москвы впервые превысила 30 млн руб. Рост средней цены 1 кв. м строящегося жилья в столице за год составил 22%, в денежном выражении этот показатель достиг 513,3 тыс. руб. При этом средневзвешенная цена 1 кв. м в новостройках комфорт-класса Москвы в декабре составила 335,8 тыс. руб., в бизнес-классе — 477 тыс. руб., в новостройках премиум-класса — 914,9 тыс. руб., в элитных — 2,341 млн руб.