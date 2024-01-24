Продажи новостроек в Москве в 2023 году установили рекорд

В 2023 году в столице было зарегистрировано 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что является абсолютным рекордом за последние 15 лет. Об этом рассказала заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова на конференции «Девелопмент новой волны», организованной ИД «Коммерсантъ». По ее данным, этот показатель на 36% больше, чем в 2022 году, когда было заключено 85 тыс. ДДУ.