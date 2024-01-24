Семьи Свердловской области будут получать повышенное единое пособие с 3 февраля

Как отмечается в сообщении СФР по Свердловской области, прожиточный минимум влияет на размер единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. С января 2024 года повышенный размер пособия на несовершеннолетних детей составляет от 7,6 тыс. руб. до 15,2 тыс. руб. в месяц, для беременных женщин — от 8,3 тыс. руб. до 16,6 тыс. руб. ежемесячно.



Большинство семей начнут получать повышенный размер пособия с 3 февраля, но поскольку эта дата совпадает с выходным днем, средства за январь будут перечислены родителям раньше. При этом почта будет разносить выплаты с 1 по 25 февраля.