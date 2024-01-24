Логистика, торговые дома и обучение студентов. Что обсуждали послы Беларуси и Туркменистана

«Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Туркменистана, в том числе работу торговых домов в двух странах. Рассмотрели график ближайших контактов между Минском и Ашхабадом на различных уровнях, в том числе в рамках СНГ», — рассказали в пресс-службе.
Отдельно дипломаты затронули перспективы трансформации логистических цепочек в Центральной Азии в контексте развития международного транспортного коридора «Север — Юг».
«Также уделили внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, вопросам обучения туркменских студентов в белорусских вузах», — добавили в пресс-службе.