Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Логистика, торговые дома и обучение студентов. Что обсуждали послы Беларуси и Туркменистана

24 января, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой провел в Москве встречу с послом Туркменистана в РФ Эсеном Айдогдыевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
Склад
Источник: РИА "Новости"

«Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Туркменистана, в том числе работу торговых домов в двух странах. Рассмотрели график ближайших контактов между Минском и Ашхабадом на различных уровнях, в том числе в рамках СНГ», — рассказали в пресс-службе.

Отдельно дипломаты затронули перспективы трансформации логистических цепочек в Центральной Азии в контексте развития международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Также уделили внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, вопросам обучения туркменских студентов в белорусских вузах», — добавили в пресс-службе.

экономика
СНГ