Логистика, торговые дома и обучение студентов. Что обсуждали послы Беларуси и Туркменистана

«Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Туркменистана, в том числе работу торговых домов в двух странах. Рассмотрели график ближайших контактов между Минском и Ашхабадом на различных уровнях, в том числе в рамках СНГ», — рассказали в пресс-службе.