Доллар и евро подорожали в среду

Сегодня при минимальном спросе и предложении прошла сессия с европейской валютой. Евро укрепился на 0,28% на фоне позитивных ожиданий от предстоящего заседания Европейского центробанка и замер на уровне в 3,4300 белорусского рубля.
Следом в рост пошла и американская валюта, которая также ожидает, что ФРС сохранит жесткий подход к монетарной политике. Доллар вырос в цене сразу на 0,46% поднялся до отметки в 3,1561 белорусского рубля.
В таких условиях ослабление российской валюты на 0,04% выглядит полностью оправданным. На бирже за 100 российских нужно было заплатить 3,5752 белорусского рубля.
В среду валюта Поднебесной прибавила сразу 0,52% и продолжила восстановительный рост. В итоге за 10 юаней надо было отдать 4,3883 белорусского рубля.