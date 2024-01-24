И здесь засада: Молдова вошла в первую двадцатку стран мира по производству вина, но продавать его уже некому, придется пить самим

Молдова вошла в топ-20 стран по объёму производства вина.
Наша страна заняла 20-е место в рейтинге с показателем в 149,9 тыс. тонн. Данные представила компания Data Pandas.
В то же время, Молдова заняла 8-е место в мире по производству вина на душу населения — 42,2 кг. По объёму получаемого винограда Молдова занимает 22-е место с показателем в 615,7 тыс. т и 1-е место по производству винограда на душу населения — 173,4 кг.
Согласно рейтингу, больше всего вина в мире производят: Италия — 4,8 млн т в год, Испания — 4,6 млн т, Франция — 4,3 млн т, США — 3,3 млн т, Китай — 1,7 млн т, Аргентина — 1,5 млн т, Чили — 1,2 млн т, Австралия — 1,2 млн т, ЮАР — 1,1 млн т, Германия — 920,2 тыс. т.
Больше всего вина на душу населения производят: Испания — 98,76 л в год, Италия — 79,37 л, Чили — 69,08 л, Новая Зеландия — 65,37 л, Франция — 63,8 л Португалия — 58,63 л, Австралия — 47,36 л, Молдова — 42,2 л, Аргентина — 33,68 л и Греция — 31,05 л в год, пишет infomarket.md.