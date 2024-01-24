И здесь засада: Молдова вошла в первую двадцатку стран мира по производству вина, но продавать его уже некому, придется пить самим

Согласно рейтингу, больше всего вина в мире производят: Италия — 4,8 млн т в год, Испания — 4,6 млн т, Франция — 4,3 млн т, США — 3,3 млн т, Китай — 1,7 млн т, Аргентина — 1,5 млн т, Чили — 1,2 млн т, Австралия — 1,2 млн т, ЮАР — 1,1 млн т, Германия — 920,2 тыс. т.