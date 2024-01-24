В Свердловской области подержанные автомобили подорожали на треть

В Свердловской области взлетели цены на подержанные автомобили. Цены стали выше на 30%. Средняя стоимость премиум-автомобиля с пробегом составила 6,5 миллионов рублей.
Самыми популярными моделями из премиум-сегмента стали Lexus RX, BMW X5, BMW 5 серия, BMW 3 серия и Mercedes-Benz E-класса. Доля премиальных брендов составила 1% от общего числа продаж.
— За последний год рынок автомобилей с пробегом заметно стабилизировался, в том числе в премиальном сегменте. Поставщики успешно освоили каналы параллельного импорта и смогли обеспечить потребителей автомобилями знакомых брендов, в современной комплектации и хорошем состоянии, — отмечает эксперт.
На данный момент на сайте объявлений размещено больше 45 тысяч объявлений о продаже премиальных машин. Год назад их было всего 17 тысяч, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».