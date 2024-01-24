Из ОЭЗ «Титановой долины» могут исключить четырех резидентов

Иски против четырех предприятий были поданы региональным Мининвестиций и развития в Арбитражный суд Свердловской области. Согласно картотеке суда, иски против АО «Верхнесалдинского металлургического завода» и АО «Ферростар» были поданы 26 декабря 2023 года, против ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений» — 11 января 2024 года.



Как прокомментировали «Ъ-Урал» в региональном Мининвестиций и развития, иски связаны с тем, что по условиям заключенных соглашений компании должны были приступить к реализации инвестиционных проектов с 2019 года. «Однако фактически существенные условия соглашений не выполнялись: деятельность на территории “Титановой долины” резидентами не велась, инвестиции не осуществлялись. В числе причин ими указывались ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, санкции в отношении России со стороны недружественных стран», — отметили в ведомстве, добавив, что по федеральному законодательству соглашение может быть расторгнуто, если резидент нарушает его.



Как сообщил РБК, инвестиции резидентов в производства в Верхней Салде и на Уктусе должны были составить около 4 млрд руб.



Первое заседание суда по АО «Верхнесалдинский металлургический завод» состоится 5 февраля. По предприятию АО «Ферростар» заседание назначено на 13 февраля, по ООО «Сибеко системы сидений» — на 16 февраля, по ООО «ГИГ-Екатеринбург» — на 1 марта.



ОЭЗ «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). Суммарная площадь обеих площадок составляет 394 га. Общий объем заявленных инвестиций резидентов — свыше 38 млрд руб.