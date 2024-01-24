Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются с 1 февраля

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей — 40% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.