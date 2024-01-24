Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются с 1 февраля

С 1 февраля по 31 июля 2024 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка — Br724,85, на второго и последующих детей — Br828,40, на ребенка-инвалида — Br931,95. Размеры пособия выросли на 11,3%.
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей — 40% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.
В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2024 году составят Br1,8 млрд.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.