Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 25 января 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 25 января 2024, четверг, когда отмечается Татьянин день, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1561 рубля, 1 евро — 3,4405 BYN, 100 российских рублей — 3,5752 белорусского рубля.