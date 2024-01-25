Спрос на частные дома и дачи вырос в 4 раза: что происходит с рынком жилья в Алматы после землетрясения

Из последнего, вчера мужчина к нам обращался. Он искал именно малоэтажные ЖК. Сам он проживает, если не ошибаюсь, в Samal de Luxe, на одном из высоких этажей. То ли 25-й, то ли 28-й этаж. У него беременная жена. И он решил переждать полгодика", — поделился директор агентства недвижимости Асхат Базарбаев.