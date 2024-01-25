Дальневосточники будут летать на новых турбовинтовых самолётах

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» пополнит свой авиапарк 15 перспективными самолётами отечественной разработки ТВРС-44 «Ладога» для выполнения социально значимых перевозок на Дальнем Востоке. Разработчики уверяют, что «Ладога», призванная заменить советские Ан-24/26 и Як-40, будет отличаться низким уровнем шума и высоким уровнем комфорта, сообщает ИА PrimaMedia.

«Аврора» и «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) подписали рамочное соглашение о поставке самолётов ТВРС-44 в рамках Международной выставки-форума «Россия». Планируется, что суда будут поставляться через схему лизинга с участием «Государственной транспортной лизинговой компании» ( ГТЛК ).

«Поставка самолетов нового типа ТВРС-44 “Ладога”, по ожиданиям авиаторов, должна позволить заменить устаревший, но не требовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток», — сказал генеральный директор АК «Аврора» Константин Сухоребрик.

«Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой региональных самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Проект его создания реализует УЗГА по заказу Минпромторга РФ на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40. Как ожидается, лайнер сможет взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых, снежных полос. ТВРС будет пилотироваться экипажем из двух человек. Может использоваться в комбинированном или грузовом варианте.