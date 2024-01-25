Дальневосточники будут летать на новых турбовинтовых самолётах

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» пополнит свой авиапарк 15 перспективными самолётами отечественной разработки ТВРС-44 «Ладога» для выполнения социально значимых перевозок на Дальнем Востоке. Разработчики уверяют, что «Ладога», призванная заменить советские Ан-24/26 и Як-40, будет отличаться низким уровнем шума и высоким уровнем комфорта, сообщает ИА PrimaMedia.
«Аврора» и «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) подписали рамочное соглашение о поставке самолётов ТВРС-44 в рамках Международной выставки-форума «Россия». Планируется, что суда будут поставляться через схему лизинга с участием «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК).
Стороны договорились определить комплектацию лайнеров, состав оборудования, гарантийные обязательства и пакет услуг послепродажного обслуживания.
«Поставка самолетов нового типа ТВРС-44 “Ладога”, по ожиданиям авиаторов, должна позволить заменить устаревший, но не требовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток», — сказал генеральный директор АК «Аврора» Константин Сухоребрик.
Первые серийные «Ладоги» планируется поставить заказчикам уже в 2025 год. Всего до 2030 года должно быть построено 140 таких машин.
В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе сахалинской авиакомпании’Авроры’создана единая Дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: «Хабаровских авиалиний» (Хабаровский край), «Якутии», «Полярных авиалиний» (оба — Якутия), «Камчатского авиапредприятия» (Камчатский край) и «ЧукотАвиа» (Чукотский АО).
Авиакомпания «Аврора» и УЗГА ранее подписали соглашение о поставке 95 перспективных легкомоторных самолетов «Байкал». Планируется, что они пополнят флот авиакомпании в 2026—2030 гг. Ожидается, что сделка будет профинансирована с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).