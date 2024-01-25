Когда закончится дефицит топлива в Казахстане, рассказал эксперт

«Это может быть проблемой. Если мы продолжим также импортировать более дорогой бензин из России, то все АЗС начнут устанавливать два ценника на топливо. Для автовладельцев будет сложно понять, где какой бензин, за что они платят, не продают ли под видом российского бензина казахстанский».