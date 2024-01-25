В Приморье только через три года обуcтроят пункт пропуска в Северную Корею

В Приморье к концу 2026 года планируется завершить обустройство инфраструктуры железнодорожного пункта пропуска Хасан на границе с КНДР (пункт пропуска Туманган с северокорейской стороны). Работы планируется начать уже в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.