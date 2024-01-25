В Приморье только через три года обуcтроят пункт пропуска в Северную Корею

В Приморье к концу 2026 года планируется завершить обустройство инфраструктуры железнодорожного пункта пропуска Хасан на границе с КНДР (пункт пропуска Туманган с северокорейской стороны). Работы планируется начать уже в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ФГКУ «Росгранстрой», в том числе предусматривается установка новых кабин паспортного контроля, эстакад для досмотра грузов перевозимых открытым способом, в том числе лесоматериалов, оснащение комплексной системой безопасности, модернизация системы освещения, обустройство площадок и помещений для хранения задержанных товаров и другие мероприятия.
На встрече заместителя руководителя ФГКУ Росгранстрой Александра Ерохина с главой администрации Хасанского муниципального округа Приморья Иваном Степановым также обсуждалась тема завершения реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (АПП) Краскино на границе с КНР (Хуньчунь с китайской стороны).
В непосредственной близости от действующего погранперехода в настоящее время возводится новый объект. После реконструкции АПП Краскино сможет пропускать до 750 транспортных средств (650 грузовиков, 50 автобусов, 50 легковых авто) в сутки. Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец 2024 года.
В целях синхронизации пропускных мощностей. Китайская сторона также ведет работу по модернизации инфраструктуры сопредельного пункта пропуска Хуньчунь.