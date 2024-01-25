Инфляция в Свердловской области оказалась выше, чем на всем Урале

«В результате на прилавках подорожали яйца, окорочка, сливочное масло. В прошлом декабре уральцы чаще, чем годом раньше, ходили по ресторанам. Это позволило заведениям общепита быстрее переносить растущие расходы на приобретение продуктов в цены блюд. Также из-за высокого спроса производители и поставщики промтоваров смогли переложить в свои цены рост издержек от ослабления рубля, поэтому стали быстрее дорожать отечественные машины, строительные материалы и мебель», — говорится в сообщении.