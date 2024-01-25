В Самаре жители новых домов не смогут подглядывать в окна соседей

Жители новостроек в Самаре больше не станут невольными свидетелями быта своих соседей. Мэрия планирует решить вопрос с чрезвычайной близостью зданий. Соответствующий проект решения о внесении изменений в ПЗЗ опубликован на сайте городской администрации.
Власти планируют дополнить требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства, которые будут распространяться на территории АГО-1, АГО-2, АГО-3. Так, нововведения не позволят девелоперам строить дома окна в окна. Они должны будут обеспечить бытовые разрывы, создавая непросматриваемость жилых помещений.
Также будет учитываться и критерий продолжительности инсоляции при внесении корректировок. Согласно документу, здания не должны будут перекрывать попадание солнечных лучей в жилые и нежилые зоны внутри объекта. Кроме того, новостройки необходимо будет располагать на расстоянии, которое обеспечит противопожарную безопасность. Застройщиков обяжут оставлять пространство между многоэтажками для свободного проезда пожарных машин.