В Самаре жители новых домов не смогут подглядывать в окна соседей

Также будет учитываться и критерий продолжительности инсоляции при внесении корректировок. Согласно документу, здания не должны будут перекрывать попадание солнечных лучей в жилые и нежилые зоны внутри объекта. Кроме того, новостройки необходимо будет располагать на расстоянии, которое обеспечит противопожарную безопасность. Застройщиков обяжут оставлять пространство между многоэтажками для свободного проезда пожарных машин.