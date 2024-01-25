Новый пешеходный мост начали строить в Слюдянском районе

В поселке Новоснежная Слюдянского района начали строить пешеходный мост через реку Снежную. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает ИА Irkutskmedia.
— Существующий пешеходный мост был построен в 1970-е годы, он находится в аварийном состоянии, поэтому решено его заменить. Подрядчик для проведения работ определен, — сказал глава регионального минтранса Максим Лобанов.
Сейчас на строительную площадку доставляют необходимые материалы. Подрядчик демонтирует старый мост, заменит русловые опоры, настил, освещение. Полностью завершить работы должны в октябре 2024 года.
Этот мост связывает поселок Новоснежная Иркутской области с более крупным селом Выдрино в Бурятии. В нем расположены все соцобъекты, аптеки и магазины.