Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Тарифы на транзит нефти по Беларуси вырастут с 1 февраля

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 12 января 2024 года № 2, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
ap103860978767.jpg
Источник: AP 2023

«Постановлением на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления. При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений», — пояснили в пресс-службе МАРТ.

Данное постановление вступает в силу c 1 февраля 2024 года.

экономика
энергетика
нефть