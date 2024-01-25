Тарифы на транзит нефти по Беларуси вырастут с 1 февраля

«Постановлением на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси и для внутреннего потребления. При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений», — пояснили в пресс-службе МАРТ.



Данное постановление вступает в силу c 1 февраля 2024 года.