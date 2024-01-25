В Беларуси в 2024 году планируют построить не менее 4,4 млн кв.м жилья

«Значительное внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры. В регионах запланировано строительство 20 детских садов, 12 школ, 12 ФОКов, 2 бассейнов, 18 объектов здравоохранения. Также будут профинансированы 150 станций обезжелезивания воды и 16 очистных сооружений», — рассказали в пресс-службе.
В центре внимания традиционно окажутся республиканские и местные дороги. Будут отремонтированы почти 4,5 тыс. км дорог, 7 мостов. «Все это для того, чтобы с каждым годом условия жизни белорусов становились только комфортнее и качественнее», — подчеркнули в ведомстве.