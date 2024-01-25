В Беларуси в 2024 году планируют построить не менее 4,4 млн кв.м жилья

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2024 году за счет всех источников финансирования должно быть построено не менее 4,4 млн кв.м жилья, в том числе с государственной поддержкой — 1,4 млн кв.м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.